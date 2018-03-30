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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

إيمري يؤكد عودة نيمار إلى باريس "خلال أسبوعين أو ثلاثة"

من قبل
AFP

أكد المدرب الاسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أوناي إيمري الجمعة، أنّ النجم البرازيلي نيمار الذي يتعافى في بلاده من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى، سيعود إلى العاصمة الفرنسية "خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وقال إيمري في مؤتمر صحافي عشية نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وموناكو حامل لقب الدوري الموسم الماضي: "تحدثت هذا الأسبوع إليه (نيمار)، تحدثنا عن المباراة النهائية (غداً)، وسيكون مركزاً" على متابعتها.

أضاف: "بعد ذلك، سيأتي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع" إلى العاصمة.

وخضع نيمار في آذار/مارس إلى عملية جراحية لمعالجة إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر، الذي أكد أنّ فترة الغياب المتوقعة لأغلى لاعب في العالم تمتد ما بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يجري سان جيرمان والاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقييماً جديداً للوضع الطبي لنيمار في منتصف نيسان/أبريل.

ويعوّل المنتخب البرازيلي على عودة نيمار في وقت ملائم لقيادته في كأس العالم روسيا FIFA 2018 سعياً لإحراز اللقب.

باريس سان جيرمان إيمري نيمار
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