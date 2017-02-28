إيقاف مسؤول سابق بالفيفا لمدة عامين

وأوضح الاتحاد أنه بعد التحقيق الذي فتح في كانون الأول/ديسمبر الماضي وعلى ضوء التحقيقات التي أجريت منذ آذار/مارس 2015 من قبل الغرفة القضائية، تم إيقاف النيجيري لمدة سنتين عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب "انتهاك قانون الأخلاق" الخاص بالفيفا.

ويبدأ مفعول العقوبة في 28 شباط/فبراير، أي تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأدامو، العضو السابق في اللجنتين التنفيذيتين للاتحاد الدولي والإفريقي، هو واحد بين العديد من المسؤولين الكرويين العالميين الملاحقين قضائياً في السنوات الأخيرة.