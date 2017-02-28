إيقاف مسؤول سابق بالفيفا لمدة عامين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أن الغرفة القضائية للجنة الأخلاق المستقلة التابعة له أوقفت لمدة عامين، العضو السابق في لجنته التنفيذية النيجيري أموس أدامو.
وأوضح الاتحاد أنه بعد التحقيق الذي فتح في كانون الأول/ديسمبر الماضي وعلى ضوء التحقيقات التي أجريت منذ آذار/مارس 2015 من قبل الغرفة القضائية، تم إيقاف النيجيري لمدة سنتين عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب "انتهاك قانون الأخلاق" الخاص بالفيفا.
ويبدأ مفعول العقوبة في 28 شباط/فبراير، أي تاريخ إبلاغه بالقرار.
وأدامو، العضو السابق في اللجنتين التنفيذيتين للاتحاد الدولي والإفريقي، هو واحد بين العديد من المسؤولين الكرويين العالميين الملاحقين قضائياً في السنوات الأخيرة.