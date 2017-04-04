إيقاف لاعبين ومدرب بسبب خسارة ثقيلة أمام برشلونة

وكان لاعب إلدينسي الموريتاني شيخ سعد أول من لفت النظر إلى حصول شيء مريب في مباراة السبت التي خسرها فريقه بنتيجة قياسية، وجعلته منطقياً في الدرجة الرابعة كونه يتخلف بفارق 18 نقطة عن منطقة الأمان قبل 6 مراحل على نهاية الموسم.

وعادل برشلونة "B" الذي أنهى الشوط الأول بنتيجة 8-صفر، الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ الدرجة الثالثة، وأصبح على المسافة ذاتها من إكستريمادورا الذي تغلب على بورتوينسي بالنتيجة ذاتها في أيار/مايو 1992.

وقال سعد لراديو "كادينا كوبا" أن بعض زملائه وقفوا في مكانهم دون محاولة إيقاف لاعبي برشلونة بهدف جني "مبالغ ضخمة" من المراهنات على المباراة.

وتحركت السلطات المعنية وأوقفت المدرب الإيطالي للفريق فيليبي دي بييرو إلى جانب لاعبين لم يكشف عن اسمهما، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس النادي دافيد اغويلار الى الشرطة والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وعين دي بييرو مدرباً بعد استحواذ مستثمر إيطالي على النادي في وقت سابق من الموسم الحالي. ويشتبه بأن هذا الاستثمار له علاقة بالمراهنات غير الشرعية.

ورأى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس أنه يجب التحقيق بالموضوع على أقل تقدير لأن هناك بعض الروابط مع مجموعة إيطالية تبدو بحسب ما يبدو على علاقة بشبكة مراهنات دولية مرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات.

ولا تحوم أي شبهات حول الفريق الرديف لبرشلونة وقد رأى مدرب الفريق الأول لويس إنريكي أن النادي الكاتالوني هو "الضحية" في هذه القضية، مضيفاً "إنها قضية حساسة يجب التعامل معها بجدية".

وواصل برشلونة "B" ليس متورطاً، إنهم ببساطة ضحية لهذا النوع من الابتزاز. من الجيد أنهم (المشتبه بهم بالتلاعب) يلاحقون لكي نتمكن من إخراج هذا الأمر من كرة القدم في أقرب وقت ممكن".