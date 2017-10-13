إيقاف خمسة لاعبين من منتخب الإكوادور

ولم يكشف الاتحاد الإكوادوري عن أسماء اللاعبين الخمسة المتهمين بمغادرة مقر اقامة المنتخب بين مساء الجمعة وصباح السبت، لكن وسائل الاعلام المحلية ذكرت أنهم روبرت اربوليدا (ساو باولو البرازيلي) وجيفرسون اوريخويلا (فلوميننزي البرازيلي) وغابرييل كورتيز (انديبندنتي دل فال) واينير فالنسيا (تيغر المكسيكي) وجواو بلاتا (ريال سولت لايك الأميركي).

وأوضح الاتحاد في بيان له "بهذه الطريقة، فان الاتحاد يوجه رسالة قوية جداً للاعبين سيتم استدعاؤهم إلى المنتخب".

وخسرت الاكوادور أمام تشيلي 1-2 الخميس الماضي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، قبل ان تسقط أيضاً أمام الأرجنتيني 1-3 في الجولة الاخيرة.

لكن أورخويلا كتب في صحيفة ال تيليغرافو "انها كذبة"، نافياً القيام بأي شيىء.

ولم يتأهل منتخب الاكوادور إلى نهائيات كأس العالم.