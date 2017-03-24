إيقاف الإنكليزي ديلي الي 3 مباريات أوروبياً

وكان الي تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الفريقين عل ملعب ويمبلي (2-2) لتصديه بطريقة خشنة جدا للاعب غنت بريخت ديجايغر قبل خروج فريقه من المسابقة بنتيجة 2-3 في مجموع المباراتين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد القاري للعبة "تم إيقاف لاعب توتنهام ديلي الي ثلاث مباريات في إحدى المسابقات الأوروبية. العقوبة تتعلق بالبطاقة الحمراء التي نالها ديلي الي خلال تلك المباراة".

وسيغيب الي بالتالي عن مباريات فريقه الثلاث الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل إليها علماً بأن توتنهام يحتل المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا.

