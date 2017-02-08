إيفانوفيتش: "مورينيو مميز لكن أنشيلوتي أفضل"

وأشرف مورينيو على تشيلسي في فترتين، الأولى بين 2004 و2007 وقاده خلالها إلى لقب الدوري مرتين، والثانية بين 2013 و2015 منحه خلالها لقب البرميير ليغ في 2015 قبل اقالته الموسم التالي، بينما درب أنشيلوتي الفريق اللندني بين 2009 و2011 وقاده إلى لقب الدوري مرة.

وبعد خوضه 377 مباراة مع تشيلسي، انتقل إيفانوفيتش (32 عاماً) إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وقال المدافع الصربي في حديث لموقع "سبورت اكسبرس" الروسي "يقولون أن مورينيو مدرب مميز، وأنا أعتقد كذلك"، مضيفاً "اذا فزت، فإن ثقته لا تعرف حدوداً. سيجعلك تستفيد من امكانات لم تكن تعلم بوجودها لديك".

ويشرف مورينيو راهناً على مانشستر يونايتد الانكليزي وأنشيلوتي على بايرن ميونيخ الألماني.

وأردف الظهير الأيمن "التدريب كان فريداً مع مورينيو. يقوم بألعاب ذهنية مع الاعلام أحياناً. لكن عندما يتعلق الأمر بالمباريات، يكون في غاية الجدية. اذا أردت اللعب مع مورينيو عليك أن تلبي متطلباته".

ورأى إيفانوفيتش أن مورينيو يساعد اللاعب على تطوير قدراته، من الناحيتين الاحترافية والشخصية "لا يمكنك أن تكون حيادياً تجاهه. اما تحبه أو تكرهه. هذا ما يجعله مميزاً. أنا سعيد للعمل معه".

وعن مدربه السابق أنشيلوتي، رأى المدافع الصربي أن الايطالي "مختلف تماماً. لو كان بمقدور اللاعبين الاختيار، لفضلوا تمضية كامل مسيرتهم مع كارلو. هو هادىء جداً، ويحمل على عاتقه كل الجوانب السلبية، وهذا الأمر يريح اللاعبين".

وعن انتقاله إلى زينيت، قال إيفانوفيتش الذي لم يشركه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي سوى في سبع مباريات خلال النصف الأول من الموسم، انه طلب الانتقال فوافق تشيلسي، وقد إختار زينيت لمتابعة تطوير مسيرته برغم حصوله على عروض من الصين.