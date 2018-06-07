إيرادات قياسية في البطولات الخمس الكبرى

وبلغت الإيرادات المجمعة لبطولات الدوري الخمس الكبرى في إنكلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا 12.6 مليار جنيه إسترليني 16.91 مليار دولار (بزيادة قدرها تسعة بالمئة عن السنة السابقة).

وأضاف دان جونز الشريك في مجموعة سبورتس بيزنس في ديلويت النتائج المالية لموسم 2016-2017 كانت الأفضل على الإطلاق".

وقالت المراجعة السنوية رقم 27 لماليات كرة القدم إن نمو كرة القدم الأوروبية كان في الأساس بسبب العقود المعدلة لحقوق البث التلفزيوني في الدوري الانكليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى في إسبانيا وفرنسا.

وتبلغ قيمة سوق كرة القدم الأوروبية 21.9 مليار جنيه إسترليني يتقدمها الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال تيم بريدج أحد المديرين في مجموعة سبورتس بيزنس "بينما يتصدر الدوري الانجليزي الممتاز السوق، نتوقع رؤية المزيد من النمو والاهتمام في بطولات الدوري الأوروبية الأخرى في السنوات المقبلة".

وزادت إيرادات الأندية في الدوري الانكليزي بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني بفضل عقد حقوق البث التلفزيوني المحلي وقيمته 5.1 مليار جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات والذي تم توقيعه في 2015.

وقالت ديلويت إن لأول مرة لم يتكبد أي ناد في الدوري الانكليزي الممتاز خسائر تشغيل، بينما انخفضت نسبة الأجور إلى الإيرادات إلى 55 بالمئة وهو أقل مستوى لها منذ موسم 1997-1998.