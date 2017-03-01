إنفانتينو يعد بمنح أفريقيا من "9 إلى 10" مقاعد في مونديال 2026

وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة الموريتانية: "من أصل 48 مقعدا في مونديال 2026، ستكون تسعة أو عشرة منها أفريقية. سنعمل على هذا الأمر".

وأضاف رئيس الفيفا الذي قام بزيارة قصيرة لعدة ساعات إلى موريتانيا: "زيادة العدد (المنتخبات) في هذا الحدث المونديالي الكبير ستسفر عن استثمارات هائلة في العالم، خصوصا في أفريقيا".

وتابع: "نعطي الحق للجميع بأن يحلموا، وأفضل وسيلة لجعل الناس يحلمون هي المشاركة في حدث بهذا الحجم".

وشدّد عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية الأفريقية على ضرورة أن تستفيد أفريقيا من هذه الزيادة، وطالبوا إنفانتينو في 22 شباط/فبراير في جوهانسبورغ بمنحها 10 مقاعد في مونديال 2026.

يذكر أن أفريقيا ممثلة حاليا بخمسة مقاعد من أصل 32 منتخبا.

وستعرف هوية الدولة المنظمة لمونديال 2026 في أيار/مايو 2020.