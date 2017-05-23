إنفانتينو يشيد باستعدادات روسيا لمونديال 2018

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" المحلية للأنباء عن إنفانتينو قوله في مدينة كراسنودار جنوب روسيا "كنت دائماً على قناعة بأن روسيا ستفي بكل التزاماتها... الآن يمكننا أن نرى الحقائق الملموسة".

وتابع السويسري بعد تفقده ملعب كراسنودار "كرئيس للفيفا، يمكنني أن أدعو العالم بأسره للحضور إلى روسيا ومشاهدة مباريات كأس القارات وكأس العالم واكتشاف هذا البلد الجميل".

من جهته أكد بوتين أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء العمل في منشآت كأسي القارات والعالم في الوقت المناسب.

وقال بوتين للصحافيين "سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الملاعب وظروف الاقامة في روسيا وكل ما له علاقة بخدمة عدد كبير من المشجعين والرياضيين سيكون على أفضل مستوى ممكن".

وأوضح أن مواصلة تطوير كرة القدم محلياً هو من الأهداف الرئيسية لاستضافة كأس العالم، قائلاً "تطوير اللعبة هو من الأفكار الرئيسية لمنح استضافة كأس العالم للدول التي لا يزال لديها أهداف لتحقيقها ومستويات جديدة للوصول إليها في تطوير الرياضة وكرة القدم".