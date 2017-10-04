إنفانتينو يدعو الارجنتين الى المساهمة أكثر في كرة القدم

وقال إنفانتينو "ان الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم يمكنه فعل الكثير لكرة القدم، لا ان يقتصر ذلك على اللاعبين على ارض الملعب، مع ميسي وكل زملائه"، وذلك بعد لقاء مع رؤساء دول الارجنتين والاوروغواي والباراغواي الذين اعلنوا اليوم ايضا ترشيحا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتابع رئيس الفيفا "مرت الارجنتين بظروف سيئة في الاعوام الاخيرة على الصعيد الاداري، مثلها مثل دول اخرى في هذه القارة وخارجها، ومثل الفيفا"، في إشارة الى سلسلة فضائح فساد هزت كرة القدم.

وأوقف ثلاثة رؤساء سابقين لاتحاد اميركا الجنوبية وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية في القارة في إطار فضيحة الفساد التي هزت الفيفا بدءا من عام 2015. ومنذ كانون الثاني/يناير 2016، قام الاتحاد القاري برئاسة أليخاندرو دومينغيز باصلاحات جذرية حظيت بترحيب الفيفا.

واعتبر إنفانتينو ان الارجنتين يجب ان تكون "مثالا"، مضيفا "لديها الرغبة والقوة والعزيمة للبدء بالعمل بجدية من اجل هذه الرياضة، مع فيفا جديدة أقوى وكونميبول (اتحاد اميركا الجنوبية) جديد اقوى".

ووضع الفيفا الاتحاد الارجنتيني تحت وصايته بعد وفاة رئيسه السابق خوليو غروندونا في 2014، بعد ان مرة بفترة صعبة نتيجة اكتشاف عمليات اختلاسات كبيرة. ويرأس كلاوديو تابيا الاتحاد الارجنتيني منذ آذار/مارس 2017.

