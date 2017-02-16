إنفانتينو مع إقامة مونديال 2026 في أكثر من دولة

وأضاف إنفانتينو في تصريحات خلال زيارته لقطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم في 2022 انه لا يشعر "بأي قلق مطلقاً" إزاء احتمال وقوع أعمال شغب خلال النهائيات العالمية المقبلة التي ستقام في روسيا في 2018.

كما عبر إنفانتينو عن ثقته في قدرة قطر على إتمام الاستعدادات وجميع المنشآت الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم قبل موعد البطولة بوقت كاف.

وأكد إنفانتينو "سنشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة لإظهار أن الفيفا يفكر بصورة عقلانية كما أنه يتعين علينا التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد".

وقال إنفانتينو "تمشياً مع الاستراتيجيات طويلة الأمد وسياسات الاستمرار فإنه من الممكن إسناد مهمة استضافة النهائيات إلى دولتين أو ثلاث أو أربع تستضيف كل منها المباريات في ثلاثة أو أربعة أو خمسة ملاعب. بالتأكيد سنشجع على ذلك وسيناسب هذا الدول القريبة من بعضها البعض من أجل تسهيل السفر".