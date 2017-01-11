إنتر ميلان يتعاقد رسمياً مع غاليارديني

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع النادي الذي يتخذ من بيرغامو مقراً في 2013 لكنه قضى عامين على سبيل الاعارة في أندية بدوري الدرجة الثانية الايطالي.

وقال غاليارديني البالغ من العمر 22 عاماً والذي خاض 13 مباراة في الدوري هذا الموسم بموقع النادي على الانترنت: "أتمنى مساعدة الفريق على تحقيق الأهداف الكبيرة التي يستحقها".

وذكرت وسائل اعلام إيطالية أن إنتر دفع مليوني يورو (2.10 مليون دولار) مقابل التعاقد مع غاليارديني وسيحتاج لدفع 20 مليون يورو أخرى ورسوم إضافية لشراء اللاعب نهائياً.

