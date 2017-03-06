إنتر الزمن الجميل يعود للمنافسة
الانتر يضرب بالخمسة مؤكدا عودته القوية للصراع فى الدورى الايطالى
الانتر فى عهد مدربه الجديد ظل فى تطور مستمر ويقدم كرة قدم من الزمن الجميل طالما افتقدها عشاق الانتر فى السنين العجاف الاخيرة فبعد فوزة الأحد بالخمسة يظل الانتر فى دائرة الصراع على خطف مركز مؤهل لدورى أبطال أوروبا وهو من الأبطال السابقين لهذه المنافسة
قدم فريق الإنتر مباراة فى غاية الروعة وامتلك زمام المبادرة على مدار الشوطين وظهر لاعبية بلياقة بدنية عالية طوال زمن المبارة والاهداف تظهر جليا عمل المدرب واستفاد من التمرير ات المتنوعة بين القصيرة والطويلة عجز دفاع كاليارى عن صد الهجمات التى جاءت من الاطراف ومن العمق
الانتر بدا فى مسار تصاعدى واذا استمر على هذا المنوال فيستطيع ان يقتنص المركز الثالث فهو يمتلك لاعبين يمتازون بتنفيذ افكار المدرب والذى نجح فى توظيفهم وانتشل الفريق من القاع وهو يسير بة الى الامام
عودة الانتر تساعد فى زيادة التنافس والصراع الى الدورى الايطالى والذى فقد كثير من بريقة فى السنوات الاخيرة بعدما احكمت السيدة العجوز قبضتها على الدورى الايطالى فى السنين الاخيرة
وجود أثر من فريق فى دائرة التنافس فى صالح المشاهد وصالح الكرة الايطالية فعودا حميدا للانتر