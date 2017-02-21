إغلاق ملعب نادي ريد ستار بسبب عنصرية جماهيره

وهاجمت جماهير ريد ستار، خلال مباراة فريقهم على ملعبه أمام ضيفه بارتيزان أول أمس الأحد، اللاعب البرازيلي إيفرتون لويز برفع لافتات عنصرية وبصيحات تشبه صوت القرد، كانوا يقومون بإطلاقها في كل مرة يلمس فيها اللاعب المذكور الكرة.

وقام لويز عقب انتهاء المباراة، التي فاز بها بارتيزان بهدف نظيف، بالرد على الجماهير، التي أهانته، بالإشارة إليهم بيده بطريقة غير أخلاقية، مما دفع الجماهير المتعصبة لنادي ريد ستار برفع وتيرة الإهانات العنصرية الموجهة للاعب.

وبالإضافة إلى ذلك شارك بعض لاعبي الفريق صاحب الأرض أيضاً في الهجمة الشرسة ضد ايفرتون لويز، الذي خرج من الملعب وهو يبكي، بسبب اللحظات الصعبة، التي عاشها خلال المباراة.

وبناء على تلك الوقائع، أكد بولاتوفيتش أن ملعب ريد ستار سيظل مغلقاً حتى تتخذ رابطة الدوري الصربي قرارها بشأن العقوبة النهائية.