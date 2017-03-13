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والحقيقة أن هذا القرار لا يعكس فقط إحترافية شديدة بعدم إتخاذ قرارت إنفعالية متسرعة تحت تأثير الضغوط وإنما يظهر أيضاً ذكاء ورؤية مستقبلية سليمة ستؤتي ثمارها فيما بعد سواءً في وجود إيمري أو عدمه ويرجع ذلك إلي عدة عوامل

أولاً أن إيمري بالفعل مدرب ناجح وأحد الأسماء الكبيرة ليس في أسبانيا فقط بل على مستوى أوربا. أي أن قدراته ليست محل شك أو تقييم لمجرد هزيمة مهما كانت ثقيلة فهذا أمر حدث ويحدث وسيظل يحدث للفرق الكبيرة وبشكل مفاجئ.

ثانياً يملك أوناي الخبرة الأوربية المطلوبة لقيادة نادي عاصمة النور للقب الأوربي المنشود فقد حصد من قبل لقب اليوربا ليج في ثلاث مناسبات متتالية وبأسماء معظمها غير معروف للإعلام وأقل فنياً من النجوم الموجودين في الفريق.

ثالثاً يعتبر الوقت هو العامل الحاسم في الحكم على مدى نجاح أو فشل الإسباني. فلابد أن يعمل على الأقل لموسم كامل خاصة أن بصماته بدأت تظهر على الفريق بغض النظر عن هذه الهزيمة. والدليل رباعية مباراة الذهاب التي إقترنت بأداء تغنى به الجميع قبل أسبوعين فقط.

رابعاً صحيح أن إيمري لم يظهر نجاحاً كبيراً مع البي إس جي حتى الأن لكن إقالته ستكون خطاً فادحاً لعدم توفر البديل المناسب مما قد يتسبب في هزة قد تبعد الفريق حتى عن المنافسة المحلية.

خامساً غياب التوفيق فبالرغم من أن إيمري هو من أخطأ في إدارة المباراة عندما ركن إلى الدفاع بشكل مبالغ فيه إلا أن سوء حالة اللاعبين هو ما تسبب في هذه الخسارة الفادحة.

كل ذلك يؤكد على فطنة وذكاء من يديرون النادي الباريسي وأن قرار الإبقاء على إيمري كان بمثابة عملية "إعادة الإعمار" وأن الفريق سيتعافى قريباً وسيقدم المستويات المطلوبة في قادم المواعيد الكبرى سواءً كان أوناي على رأس الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان أم لا في الموسم القادم.