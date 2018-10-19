إطلاق الأشغال في 4 ملاعب لاستضافة "كان 2021"

ووضع رئيس الوزراء الإيفواري أمادو غون كوليبالي رمزياً حجر الأساس للملعب المستقبلي من 20 ألف مقعد في ياموسوكرو (وسط) خلال حفل حضره عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة السياسية للبلاد.

وسيتم بناء ملعبين آخرين يتسع كل منهما لـ 20 ألف متفرج في سان بدرو (جنوب غرب) وكورهوغو (شمال). وفي بواكيه (وسط)، المدينة الثانية في البلاد، سيتم تجديد الملعب الحالي ورفع عدد مقاعده من 25 ألف متفرج إلى 40 ألفاً وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الرياضة.

في أبيدجان، أطلقت الأشغال في الملعب الأولمبي في إيبيمبيه التي يتسع لـ60 ألف متفرج في أواخر عام 2016، وسيتم تجديده الملعب الحالي فيليكس هوفويت بوانيي لاستضافة النسخة الثالثة والثلاثين من العرس القاري.

ويتعين تسليم الملاعب والبنية التحتية ذات الصلة (ملاعب التدريب والإقامة) في غضون عامين، باستثناء أبيدجان.

وقال رئيس الوزراء: "في المجموع، ستستثمر كوت ديفوار ما يقرب من 200 مليار فرنك أفريقي" (300 مليون يورو) في هذه الأشغال لاستضافة المسابقة القارية الكبيرة التي تقام مرة كل سنتين.

وتعود آخر مرة نظمت فيها كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية إلى عام 1984، وقد توّجت بلقبها مرتين عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية. ويحتل المنتخب الإيفواري المركز 66 عالمياً والثاني عشر قارياً.

وتوّجت الكاميرون بلقب النسخة الأخيرة في الغابون عام 2017، وهي ستستضيف النسخة المقبلة عام 2019 لكن الشكوك تحوم حول قدرة البلاد على تنظيم المسابقة بسبب التأخير في المواقع ولكن أيضاً مشاكل مالية خطيرة.