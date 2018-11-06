إرجاء اللقاء بين بيليه ومبابي لعدم قدرة الأسطورة على السفر

وكان من المقرر أن يجتمع بيليه ومبابي الذي ينظر إليه كأحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم، للمرة الأولى بشكل مباشر في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الفرنسية، في لقاء ينظمه صانع الساعات السويسري "هوبلو" الذي يرتبط بعقد إعلاني معهما.

إلا أن المنظمين أعلنوا اليوم إرجاء ذلك إلى موعد يحدد لاحقاً. ونشروا في بيان رسالة موجهة من بيليه (78 عاماً) إلى مبابي (19 عاماً) جاء فيها "كيليان، كما سترى بعد 59 عاماً، يحتاج الجسد إلى وقت أطول للتعافي. أنا أحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من رحلتي الأخيرة. أتطلع قدماً للقائك شخصياً للاحتفال بنجاحك في كأس العالم".

وسجل مبابي أربعة أهداف في مونديال روسيا، بينها هدف في المباراة النهائية التي فاز بها منتخب بلاده على كرواتيا 4-2. وأصبح في عمر 19 عاماً وستة أشهر، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً في المباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958.

وكان بيليه قد أشاد سابقا بمبابي مهاجم فريق باريس سان جرمان، والمنضم إلى صفوفه صيف العام الماضي في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو، وجعلت منه ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

وقال البرازيلي في تغريدة بعد هدف الفرنسي في نهائي المونديال "إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين علي اللعب مجدداً".

وفي أيلول/سبتمبر، أرسل بيليه لمبابي هدية هي عبارة عن قميص ناديه السابق سانتوس ممهوراً بتوقيعه. وشكره مبابي بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها "شكراً للهدية الرائعة أيها الملك".

ورد الأخير بالقول "لا شكر على واجب، كيليان مبابي. أعتقد بأنك تملك شيئاً مميزاً. لدي فقط نصحيتان أسديهما لك، حافظ على تواضعك وواصل العمل الشاق. أنا واثق من أنك ستصل إلى أهدافك".



