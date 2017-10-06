إدانة كارفاليو بالتهرب الضريبي خلال لعبه للريال

ووفقاً للقانون الإسباني، نادراً ما يتم تنفيذ العقوبة على المتهمين المعاقبين بالحبس لمدة عامين على الأكثر في الجرائم غير العنيفة، شريطة عدم إدانتهم في جرائم سابقة، وهو ما يرجح عدم قضاء كارفاليو (39 عاماً) بعض الوقت وراء القضبان.

وأدين كارفاليو، الذي يلعب حالياً في صفوف فريق شنغهاي الصيني بإخفاء دخل حقوق الصورة في عامي 2011 و2012، حينما كان لاعباً في الفريق الملكي.

وانضم كارفاليو، الذي سبق له اللعب لفريق تشيلسي الانكليزي أيضاً، لصفوف الريال ما بين عامي 2010 و2013، وهي الفترة التي تجنب خلالها دفع ضرائب بلغت 545.981 يورو قبل أن يقوم بدفعها لاحقاً.

وبات كارفاليو أحدث المنضمين لقائمة لاعبي كرة القدم الذين ثبتت إدانتهم بانتهاك قوانين الضرائب الإسبانية.

يذكر أنه تمت إدانة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالاحتيال على السلطات الضريبية الإسبانية عام 2016، كما اتهم غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال، بالتهرب من دفع ضرائب بلغت 14.7 مليون يورو.