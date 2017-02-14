أيالا: برشلونة دمّر كرة القدم مع غوارديولا

وأجرت صحيفة "لاناسيون" الأرجنتينية مقابلة مع اللاعب الأرجنتيني السابق تحدّث خلالها عن موضوعات تتعلق بالوضع الراهن للكرة العالمية، كما تحدث أيضا عن موقف ناديه السابق فالنسيا الإسباني، وعن مواطنه ليونيل ميسي.

وقال أيالا، المدافع السابق لفالنسيا: "برشلونة تحت قيادة غوارديولا كان أفضل فريق رأيته في حياتي، ولكنه أيضاً ألحق ضرراً بكرة القدم، العديد من

المدافعين الآن يريدون أن يلعبوا الكرة كما لو كانوا في برشلونة، وهذا غير ممكن، يتعيّن عليهم أولاً أن يدافعوا، لا يجب أن ينسوا أنهم مدافعون في المقام الأول".

وأكد أيالا أنّ ميسي لاعب كبير لم تمنعه الانتقادات أو غياب الانتصارات عن تلبية نداء المنتخب الأرجنتيني: "أعتقد أنّ الانتقادات تؤلمه، إنّ السنوات تمر عليه دون أن يحقق انتصارات مع المنتخب ولكنه يرغب مع ذلك في التواجد مع الفريق، المشكلة هنا أننا نقع في فخ المقارنات".

وتابع: "إنّه رائد في كرة القدم، لو أنني كنت لاعباً في هذا المنتخب سيكون أول ما أقوم به هو البحث عنه لتمرير الكرة إليه، كما كنت أفعل مع فيرون وأيمار ورومان".

وأشار أيالا إلى أنّ ميسي بات أكثر نضجاً من أيّ وقت مضى، مؤكداً أن دوره مع المنتخب الأرجنتيني مهم للغاية، وقال: "لقد نضج كثيراً وهذا واضح، الجميع داخل المنتخب يترقب كلّ ما يقوم به ويفعله، إنّه يتمتع بشخصية مميزة، ولا يمكنا أن نطلب منه أن يصبح دييغو (مارادونا)، إنه ليس دييغو، هو من هو".

وتطرق اللاعب الأرجنيتني السابق إلى الحديث عن أسباب رحيله عن فالنسيا، حيث قال: "لقد نحيت نفسي جانباً عندما رأيت أن الأمور لا تسير على ما يرام، لقد كان هناك أناس لا يرغبون في تقديم العون للنادي، كانت البداية رائعة، حيث كان هناك لجنة فنية تبحث عن اللاعبين الأفضل للانضمام للنادي، بالإضافة إلى وجود جهاز فني يقدم الدعم للاعبين، ولكن الأمور تغيرت وبدأ شراء لاعبين بأثمان باهظة، وأنا لم يكن بمقدوري أن أتأقلم على هذا الأسلوب".