أول لقب لمارادونا في بيلاروسيا

وقلب دينامو تأخره مرتين في المباراة ليحرز لقبه الثاني تواليا في الكأس والثالث في تاريخه، بعد اربعة ايام من توقيع مارادونا عقدا لثلاثة أعوام يتولى بموجبه رئاسة النادي، وذلك بعد نحو أسبوعين من افتراق السبل بينه وبين نادي الفجيرة الاماراتي حول الاستمرار في مهامه التدريبية معه.

ووضع لاعب الوسط الصربي ميركو ايفانيتش باتي في المقدمة (13)، لكن الاوكراني ارتيم ميليفسكي عادل لدينامو (34).

واستعاد ايفانيتش تقدم بوريسوف بعد 4 دقائق من الاستراحة، الا ان الغاني جويل فامييه عادل قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت.

وسجل الدولي بافل نيخايتشيك هدف الفوز لنادي مارادونا الجديد قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وأمضى فريق المدينة الواقعة في جنوب غرب بيلاروسيا والذي تأسس عام 1960 أول 32 عاما في الدرجتين الثانية والثالثة السوفياتية وقد انتقل الى مالكين جدد قبل ثلاث سنوات. وسيتولى مارادونا (57 عاماً) سياسة الانتقالات والتطوير الاستراتيجي في النادي.

وتولى مارادونا تدريب الفجيرة في أيار/مايو 2017، الا انه فشل هذا الموسم في قيادته مباشرة الى دوري الدرجة الأولى، وأوصله الى الملحق مع نادي حتا (تمكن الفجيرة من التأهل في نهاية المطاف).

وأعلن الفجيرة بداية في 27 نيسان/أبريل إقالة مارادونا بعد الفشل في التأهل مباشرة، قبل أن يعلن بعد ثلاثة أيام إعادته الى منصبه. وفي الثالث من أيار/مايو، حسم الفجيرة المسألة بتأكيده وقف المفاوضات، واتهامه محامي مارادونا بعرقلة المباحثات بين الجانبين لاسيما من خلال طلبه منح موكله أربعة أضعاف ما كان يتقاضاه بموجب عقده السابق.

وسيلتحق مارادونا بدينامو بعد نهاية كأس العالم في روسيا (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو)، علماً بان دينامو قد انهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المحلي، ويحتل راهنا المركز الثامن.

