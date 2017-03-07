أولمبياكوس يقيل مدربه البرتغالي باولو بينتو

وجاءت إقالة المدرب البرتغالي واللاعب الدولي السابق على خلفية الهزائم الثلاث المتتالية، التي تجرعها أولمبياكوس، والتي كانت آخرها بهدفين دون رد أمام باوك سالونيكا أول أمس الأحد.

وانتقد بينتو لاعبي فريقه بعد الهزيمة الأخيرة بشدة، وهو ما أثار حفيظة قائد الفريق، الأرجنتيني أليخاندرو دومينغيز، الذي قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كقائد لهذا الفريق تلقيت بدهشة كبيرة تصريحات مدربنا بعد الهزيمة أمام باوك، لدينا لاعبون كبار ويتمتعون بشخصية قوية وأتمنى أن يحافظ المدرب على أن نبقى متحدين في هذه الأوقات العصيبة، كما فعل رئيس أولمبياكوس يوم الأحد الماضي".

وأضاف اللاعب السابق لريفر بليت الأرجنتيني: "إنها لحظة يجب علينا فيها أن نتحمل مسؤولية الوضع السيء لفريقنا وأن نبحث عن العيوب في الداخل ولا نلقي باللوم على الطرف الآخر، لا يمكن أن نقدم المصلحة الشخصية على مصلحة الفريق، كما حدث عدة مرات هذا العام".

ورغم الهزائم الثلاث الأخيرة، لا يزال أولمبياكوس متربعاً على صدارة ترتيب مسابقة الدوري اليوناني بفارق 5 نقاط عن باوك سالونيكا، صاحب المركز الثاني.