أوباميانغ حضر احتفال الاتحاد الأفريقي بملابس غير رسمية!

وأقام الاتحاد في العاصمة أبوجا الخميس، حفله السنوي الذي منح فيه لاعب خط الوسط الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016. ونال لاعب ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، 361 صوتا، في مقابل 313 صوتا لأوباميانغ المتوج بالجائزة عن العام الماضي، في حين حل السنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول الإنكليزي ثالثا مع 186 صوتا.

ولفت في الحفل أن أوباميانغ (27 عاما) الذي تسلم جائزة المركز الثاني، ارتدى قميصا قطنيا ("تي شيرت") أحمر اللون عليه شعار "الحصان الجامح" لشركة "فيراري" الإيطالية، وقبعة بايسبول حمراء، وبنطالا رياضيا أسود كتب عليه باللون الأبيض.

وبدا الفارق واضحا بين أوباميانغ واللاعبين الآخرين الذين شاركوا في الحفل، لاسيما محرز ومانيه اللذين ارتديا أزياء رسمية سوداء.

إلا أن المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي جونيور بيام أوضح الجمعة أن "أوباميانغ وصل إلى الفندق في أبوجا قبل ساعة فقط من الحفل من دون حقائبه التي ضاعت خلال السفر".

وأضاف: "لهذا السبب، كان لباسه بهذا الشكل".

كما علق اللاعب الدولي على الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاغرام"، "عندما تصل إلى احتفال أفضل لاعب أفريقي لهذا العام، وقد قاموا (موظفو الطيران) بإضاعة حقائبك! هذا ما سأرتديه الليلة. شكرا لوفتهانزا"، في إشارة إلى شركة الطيران الألمانية.