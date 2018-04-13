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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

أميركا الجنوبية تدعم الملف الأميركي-المكسيكي-الكندي

من قبل
AFP

أعلنت الدول العشر المنضوية في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رسمياً الجمعة دعمها ملف الترشح المشترك الأميركي-المكسيكي-الكندي لاستضافة مونديال 2026، والذي يتنافس مع الملف المغربي.

وأعلن مجلس "كونميبول" في بيان أنّه اتخذ قراره "بالإجماع" لدعم الملف الأميركي الشمالي، ناقلاً عن رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز قوله "كدول أميركا، لدينا روابط تاريخية عديدة ولدينا قناعة: كرة القدم في أميركا الجنوبية يمكن ويجب أن تسهم في تطوير كرة القدم" في القارة مع "الإقرار بأنّ هذه الرياضة قوة تكاملية قوية".

ويتنافس الملف الأميركي الشمالي المشترك مع المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 التي ستشهد رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48.

وذكرت لجنة الملف الأميركي الشمالي المشترك في بيان أنّ ملف "الترشيح المشترك لكندا والمكسيك والولايات المتحدة ممتن للتأييد الذي صدر اليوم من مجلس كونميبول"، مضيفةً: "هذا الإعلان يضاف إلى دعم الاتحادات الأعضاء الستة (لاتحاد أميركا الوسطى) الذي تشرف الملف المشترك بالحصول عليه في أذار/مارس".

وتابعت: "نتطلع إلى مواصلة محادثاتنا مع الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الفائدة المؤكدة من الناحيتين العملية والاقتصادية لملفنا على أسرة الاتحاد الدولي (فيفا) بأكملها".

وسيختار أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الملف الفائز في 13 حزيران/يونيو في موسكو عشية انطلاق منافسات مونديال روسيا 2018، علماً بأنّ المكسيك استضافت كأس العالم عامي 1970 و1986، بينما استضافتها الولايات المتحدة عام 1994.

وللمرة الأولى، لن تكون عملية التصويت محصورة باللجنة التنفيذية للفيفا، بل ستشمل كلّ الدول الأعضاء، ومن أصل 211 عضواً، سيشارك 207 في التصويت (كامل الأعضاء باستثناء الدول الأربعة المرشحة).

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