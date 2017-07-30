أمم أوروبا - تأهل الدنمارك والنمسا وإنكلترا للمربع الذهبي

أطاح المنتخب الدنماركي بنظيره الألماني من البطولة، بعدما تغلب عليه 2-1، فيما تغلّب منتخب النمسا 5-3 بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني، وفاز منتخب إنكلترا 1-صفر على المنتخب الفرنسي.

انتهى الشوط الأول من مباراة الدنمارك وألمانيا بتقدم المنتخب الألماني بهدف مبكّر حمل توقيع إيزابيل كرتشوفسكي في الدقيقة الثالثة.

انتفض منتخب الدنمارك في الشوط الثاني، بعدما أدركت نادية نديم التعادل في الدقيقة 49، فيما أضافت تيريزا نيلسن الهدف الثاني في الدقيقة 83، كان من المقرّر أن تقام المباراة أمس السّبت، لكن تقرّر تأجيلها إلى اليوم بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

في المباراة الأخرى، عجز المنتخبان النمساوي والإسباني عن هز الشباك طوال الوقت الأصلي، ليضطرا لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ولكنهما وأصلاً العقم التهديفي، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب النمساوي.

أكمل المنتخب الإنكليزي أضلاع المربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه الثمين 1-صفر على نظيره الفرنسي.

ويدين منتخب إنكلترا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى النجمة جودي تايلور، التي أحرزت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60.

يذكر أن المنتخب الهولندي كان أول المتأهلين للدور قبل النهائي، عقب فوزه 2-صفر على منتخب السويد أمس السبت.