أمم أفريقيا للشباب: فوز عريض لجنوب أفريقيا على الكاميرون

دشن منتخب جنوب أفريقيا للشباب مشاركته في بطولة أفريقيا تحت عشرين عاماً لكرة القدم بقوة عقب فوزه اللافت على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها زامبيا حالياً.

ثلاثية جنوب أفريقيا أحرزها لاثر سينغ مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي في الدقائق 16 و26 و57، بينما سجل ايريك مبو ايوك هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة 14.

وكان المنتخب السنغالي نجح بعشرة لاعبين في اقتناص تعادل مثير من نظيره السوداني 1-1 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، وتعرض المنتخب السنغالي لصدمة مبكرة بعد طرد مدافعه سليماني أو في الدقيقة العاشرة.

وتقدم المنتخب السوداني بهدف عن طريق حسن المتوكل في الدقيقة 20 من ضربة جزاء احتسبها الحكم المصري ابراهيم نور الدين وأثارت بعض الجدل.

وقبل 11 دقيقة من نهاية المباراة خطف المنتخب السنغالي هدف التعادل بتوقيع إبراهيما نياني.