أمم أفريقيا للشباب: زامبيا تتأهل لمونديال كوريا الجنوبية

بات المنتخب الزامبي أول المتأهلين عن قارة أفريقيا لبطولة كأس العالم للشباب التي ستقام بكوريا الجنوبية في شهر أيار/ مايو القادم، عقب تأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حالياً على ملاعبه، إثر فوزه الكبير 6-1 على منتخب مالي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل المنتخب المصري مع نظيره الغيني بهدف لمثله.

وارتفع رصيد المنتخب الزامبي إلى ست نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليضمن صدارة المجموعة قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد نقطتين، وحل المنتخب الغيني ثالثاً برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب مالي متذيل الترتيب.

وبادر المنتخب المالي بالتسجيل عن طريق عبدالكريم دانتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك فاشيون جونيور ساكالا التعادل لزامبيا بعدها بدقيقة واحدة.

وأضاف إيمانويل باندا وإينوك مويبو الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الزامبي في الدقيقتين 25 و38، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الملقب بـ(الرصاصات النحاسية) بثلاثة أهداف لهدف.

وواصل منتخب زامبيا تفوقه خلال الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله ثلاثة أهداف أخرى، حيث أضاف إدوارد شيلوفيا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و55، فيما تكفل ساكالا بتسجيل الهدف السادس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65.

وفي المباراة الأخرى، فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على لقاء المنتخب المصري مع منتخب غينيا.

وتقدم المنتخب المصري بهدف حمل توقيع مصطفى محمد في الدقيقة 38، قبل أن يتعادل يامودو توري لغينيا في الدقيقة 80.

ويجب أن يفوز المنتخب المصري بأي نتيجة على نظيره الزامبي في لقائهما بالجولة الأخيرة يوم السبت القادم لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة القارية والتأهل لمونديال الشباب، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة التي ستجرى في نفس التوقيت بين منتخبي غينيا ومالي.