ألمانيا تُعلن ترشحها رسمياً لاستضافة يورو 2024

والدولة الوحيدة الأخرى التي أكدت رغبتها باستضافة الحدث الأوروبي الكبير هي تركيا لكن ألمانيا تبدو المرشحة الأقوى لاستضافة البطولة المقررة بعد ست سنوات.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدولة الفائزة في 27 أيلول / سبتمبر القادم.

وقال راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم للصحفيين "نقدم مفهوماً ممتازاً للعرض من أجل تنظيم مثالي للبطولة التي توفر للاتحاد الأوروبي فرصة رائعة لمزيد من التطوير في كرة القدم الأوروبية".

وكان بجوار غريندل أثناء تقديم الملف الرسمي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون بسويسرا فيليب لام قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 وسفير العرض.

وقال غريندل "إقامة بطولة أوروبا 2024 في قلب أوروبا سيتيح لجميع المشاركين أن يحصلوا على أفضل دعم ممكن من جماهيرهم".

This morning at UEFA HQ, the @DFB formally submitted their bid book to host UEFA EURO 2024 🏆 🇩🇪



Read more 👇https://t.co/UNSUi1NWcf — UEFA (@UEFA) April 24, 2018

واستضافت المانيا بنجاح كبير كأس العالم 2006 وبيعت التذاكر بالكامل وتجمع آلاف المشجعين في مناطق المشاهدة خارج الإستادات بعدما اجتذبت وسائل المواصلات السهلة أعداداً ضخمة من الزائرين الأجانب.

لكن منذ ذلك الحين كانت البطولة في قلب العديد من التحقيقات في ألمانيا وسويسرا حول مزاعم مدفوعات غير قانونية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن تركيا من المتوقع أن تقدم عرضها الرسمي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال لام الذي اعتزل العام الماضي: "شاركت كلاعب في كأس العالم 2006 في ألمانيا. أنا واثق أننا سنحظى مرة أخرى بحماس رائع ونصنع روحاً جديدة من التضامن في بطولة أوروبا 2024".

وأضاف "نمتلك إستادات حديثة وبنية تحتية جيدة. كرة القدم في ديارها معنا".

وسيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقييماً للعرضين وينشر تقريراً حول كل عرض منهما بحلول أيلول/سبتمبر.

وستقام بطولة أوروبا 2020 في عدة مدن حول القارة من أجل الاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

