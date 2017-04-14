ألمانيا تحافظ على موقعها بتصنيف يويفا

رغم الهزيمة التي تلقاها كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين أمس الأول الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حافظت ألمانيا على موقعها في المركز الثاني بتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتأكد حفاظ ألمانيا على هذا المركز في نهاية الموسم الحالي حيث تستحوذ ألمانيا على 79.212 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الدوري الإنجليزي (74.391) نقطة فيما يحتل الدوري الإيطالي المركز الثالث برصيد 72.165 نقطة علما بأن يوفنتوس الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي لا يزالان ضمن المتنافسين في دوري الأبطال.

ويتصدر الدوري الإسباني التصنيف برصيد 102.427 نقطة ويتفوق بفارق هائل على باقي المتنافسين في هذا التصنيف الذي يعتمد على النتائج في آخر خمسة مواسم.

ويحظى هذا التصنيف بأهمية بالغة الآن خاصة وأنه بداية من موسم 2018 /2019 سيكون لكل من الدول صاحبة المراكز الأربعة الأولى في التصنيف أربعة فرق في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.