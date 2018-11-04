أغيري يعلن تشكيلة الفراعنة النهائية لمواجهة تونس

وكشف أغيري أسماء 16 لاعباً محليا هم عمرو السولية، مروان محسن، محمد هاني، أيمن أشرف، (الحارس) محمد الشناوي وصلاح محسن (الأهلي)، وطارق حامد، محمود حمدي "الونش" و(الحارس) محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الاسماعيلي) ومحمد محمود (وادي دجلة) ومحمد أبو جبل (سموحة)، ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر (الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون العرب).

وكان أغيري اختار في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 11 لاعبا محترفاً في الخارج هم: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنكليزي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) و(الحارس) محمد عواد (الوحدة السعودي) وسام مرسي (ويغان الإنكليزي) وحسين الشحات (العين الإماراتي) وعلي غزال (فانكوفر الكندي) وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).

ويدخل المنتخب المصري في معسكر تدريبي اعتباراً من 12 الجاري في مدينة الاسكندرية حتى موعد مباراة تونس المقررة على استاد الجيش ببرج العرب.

وضمن المنتخبان المصري والتونسي تأهلهما إلى النهائيات من الجولة الرابعة، وسيكون لقاؤهما ثأرياً بالنسبة للفراعنة الذين خسروا أمام نسور قرطاج صفر-1 في الجولة الأولى.

وتتصدر تونس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام مصر.



