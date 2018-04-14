أزمة قلبية تلمّ بالمهاجم التونسي لسعد النويوي أثناء التدريبات



وذكر بيان صادر عن فريق طليطلة "سقط اللاعب مغشيا عليه في الملعب عقب تعرضه لتوقف عضلة القلب. وعقب تلقيه لإنعاش للقلب تم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف".

وأضاف "رد الفعل السريع من زملائه في الفريق وفرق الطوارئ شكل عاملا أساسيا في استقرار حالة اللاعب. سيظل لسعد وفقا لتقديرات متحفظة قيد الملاحظة خلال الـ 48 ساعة المقبلة وسيواصل إجراء الفحوصات".

وخاض النويوي (32 عاما) ثلاث مباريات دولية مع تونس ولعب 107 لقاءً مع ديبورتيفو في دوري الدرجتين الأولى والثانية بين عامي 2008 و2012.



ولعب النويوي 19 مباراة مع سيلتيك موسم 2012-2013 وفاز بلقبي الدوري الاسكتلندي الممتاز وكأس اسكتلندا.

وأضاف النادي "عقب حديثه لمسؤولي الاتحاد الاسباني لكرة القدم والفريق الثاني لريال مدريد طلب النادي تأجيل مباراته أمام "الميرنغي" والمقررة غدا الأحد. يريد طليطلة أن يرسل بكل الدعم الموجود في العالم للسعد".

