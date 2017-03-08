أرباح قياسية لشركة "أديداس" الألمانية في 2016

وانعكست هذه النتائج التي فاقت التوقعات، على أداء أسهم الشركة في البورصة، إذ حققت مكاسب بأكثر من سبعة بالمئة الأربعاء.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة كاسبر رورستد أن 2016 كان "عاماً استثنائياً" للشركة التي حققت نمواً بأكثر من عشرة بالمئة في معظم مناطق العالم التي تنشط فيها.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من إقليم بافاريا مقراً لها، أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 60,5 بالمئة العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، لتبلغ 1,02 مليار يورو (1,07 مليار دولار).

وهي المرة الأولى تتخطى أرباح الشركة عتبة المليار دولار، وهو رقم فاق توقعاتها الخاصة وتلك التي قام بها المحللون الاقتصاديون.

وارتفعت عائدات الشركة 14 بالمئة لتبلغ 19,3 مليار يورو.

وانعكس ذلك على أسهم "أديداس" في بورصة فرانكفورت، اذ ارتفعت بنسبة ثمانية بالمئة في الساعات الأولى للتداول، قبل ان يستقر الارتفاع عند 7,5 بالمئة (181,27 دولارا للسهم).

وأوضحت "أديداس" أنها تمكنت من تحقيق هذا الأداء وزيادة عائداتها على رغم عوامل سلبية ترتبط بالفوارق في أسعار صرف العملات.

وقال رورستد "بناء على أدائنا، سيتواصل زخمنا ونحقق نتائج" أفضل في سنة 2017، والتي تتوقع فيها الشركة نمو عائداتها بما بين 11 و13 بالمئة، وتأمل خلالها تحقيق أرباح تصل الى 1,2 مليار يورو.

ويعود الفضل الأساسي لأداء الشركة في 2016 إلى علامتها التجارية المعروفة ("الخطوط الثلاثة")، والتي ساهمت في 16,6 بالمئة من العائدات، إضافة إلى علامة "ريبوك" الرياضية التي تملكها أيضاً، علماً أن مساهمة الأخيرة اقتصرت على 1,1 بالمئة.