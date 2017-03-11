أرامل ضحايا طائرة شابيكوينسي المنكوبة يلجأن للقضاء

أعلنت خمس من أرامل ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل فريق شابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم أنهم سينتهجن نفس المسار الذي سلكته أرملة اللاعب الراحل جيل باللجوء إلى القضاء البرازيلي للحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحقت بأسرهن نتيجة هذا الحادث المأسوي.

وكانت أرملة جيل، أحد اللاعبين الذين لقوا حتفهم في الحادث، لجأت إلى محكمة العمل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية التي تعرضت لها وكذلك تحويل راتب زوجها والمكاسب التي فقدتها الأسرة نتيجة وفاته في هذا الحادث.

وحددت المحكمة يوم 22 أيار/مايو المقبل موعداً لجلسة الاستماع الأولى لزوجة جيل.

وأوضح موقع "غلوبوسبورتي" البرازيلي الرياضي على الانترنت أن خمس أرامل أخريات أكدن السير على نهج أرملة جيل واللجوء للقضاء.

ويعقد مسؤولو النادي البرازيلي اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل مع أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث لمناقشة مبلغ التأمين الذي ستدفعه شركة طيران "لاميا" التي تمتلك الطائرة المنكوبة.

وكان مسؤولو شابيكونسي اجتمعوا مع مندوبي 13 شركة تأمين في 21 و22 شباط/فبراير الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لمناقشة اقتراحات "لاميا".

ويتوقع مسؤولو النادي البرازيلي أن يشهد اجتماع الأربعاء المقبل حضور أقارب جميع الضحايا الـ68 ومنهم 64 لقوا حتفهم وأربعة نجوا من الحادث حيث يعتزم النادي إبلاغ عائلات الضحايا بقيمة التأمين المقدم لكل عائلة والذي يختلف من ضحية لأخرى.