أداء باهت لشباب الفراعنة في أمم أفريقيا

"وش القفص" هو تعبير في العامية المصرية يستخدم عندما تذهب إلي سوق الخضروات ويريد البائع أن يغشك فيضع أفضل الثمارعلى قمة العبوة بينما يخفي كل الأخرى التالفة بالأسفل. وهذه العبارة تنطبق تماماً على إتحاد الكرة المصري والأداء الهزيل الذي يقدمه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية للشباب في زامبيا.

فبالرغم من مرور قرابة الشهر على إنتهاء كأس الأمم الأفريقية للكبار في الجابون إلا أن الجميع لازال يتحدث عن المشاركة المتميزة للفراعنة. وهي بالمناسبة عادة كروية مصرية قديمة توارثتها مجالس إتحادات الكرة في "المحروسة" عبر الزمن. فدائماً ما تجد إهتمام الجميع منصباً على المنتخب الأول حيث تسلط الأضواء والتغطية الإعلامية بينما تعاني كل الفئات السنية من التجاهل والتهميش لتجد الصعوبات في كل شئ بداية من الموارد المالية مروراُ بالتحضيرات والمباريات الودية لتنتهي بصعوبات جمة في تجميع اللاعبين وخلافات مع الأندية التي تتمسك بلاعبين قد لا يكونوا حتى بدلاء حتى في الفريق الأول.

وتسابق المسئولون في أخذ "اللقطة" بمدح الأرجنتيني هيكتور كوبر وكل منهم يؤكد على أنه كان أول الداعمين له والمتنبئون بإنجازه.أما منافسيهم الدائمين من خارج الإتحاد فيقومون بإنتقاد طريقة لعبه والتأكيد على رغبتهم في أن يغير من أدائه ليمزج اللعب الجميل بالنتائج.

وبين هؤلاء وهؤلاء تاه منتخب من المفروض ان يكون أحد الشرايين الرئيسية التي تضخ الحياه في جسد المنتخب الأول. ولأننا لم نزرع لم نجد مانحصده. فقد ظهر المنتخب بمستوى هزيل ووجه شاحب في البطولة. خطوط مفككة ولياقة بدنية ضعيفة ومحاولة لإستنتساخ طريقة لعب الفريق الأول مع فارق واحد لكنه مؤثروهو أنه لا يوجد محمد صلاح ولا أحمد فتحي ولا الحضري.

مجرد لاعبين عاديين يركضون في الملعب على غير هدى. ومدير فني هو الوحيد الذي لم يشاهد ثغرات دفاعه ولا عيوب لاعبيه. فكانت المحصلة تعادلين جعلا المنتخب على شفا الإقصاء من البطولة وحتى إن حالفنا التوفيق وتأهلنا فإلي أين سيقودنا هذا الأداء الهزيل.

ولأنها كما قلنا عادة مصرية قديمة فقد عانت الكرة المصرية من فترة جفاف طويلة بعد إعتزال جيلها الذهبي بعد 2010 وهو الذي صنع أمجاده بموهبة نجومه وبراعة مدربه وليس بناء على خطة تطوير طويلة أو حتى قصيرة الأجل. واليوم نحن نواجه شبح تكرار ذلك من جديد.

وقد يقول قائل أن إتحاد الكرة الحالي لا يزال في باكورة مشواره وليس مسئولاً عن ذلك. والإجابة ببساطة كم عضو في هذا المجلس كان موجوداً في الإتحاد السابق؟.

أيها السادة رجاءً أفيقوا وبلاش سياسة "وش القفص" ربنا "يقطعلكوا عادة" هذه المرة.

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