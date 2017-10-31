أحمد اليوسف رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم

وأوقفت هيئات رياضية دولية بينها الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، الكويت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 على خلفية التدخل الحكومي في الشأن الرياضي. وفي صيف 2016، قامت السلطات بحل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها. إلا أن هذه اللجان لم تنل اعتراف الهيئات الدولية التي تمسكت بشرعية اللجان الأساسية.

وقال اليوسف الذي تولى سابقاً رئاسة الاتحاد بين 2004 و2007، أن الاتحاد الجديد يأمل "تحقيق أهداف عدة يتقدمها رفع الإيقاف بالتعاون مع الحكومة ولجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة".

أضاف "لقد حملتني الجمعية العمومية مسؤولية أكبر مما كنت أتوقع".

وفاز الشيخ فواز مشعل الصباح بمنصب نائب الرئيس، ممثلاً لنادي القادسية على رغم أن ناديه رفض ترشحه وقاطع الانتخابات، وكان الوحيد الذي يقوم بذلك من بين الأندية الـ 14 في الجمعية العمومية.

ويرأس القادسية الشيخ خالد الفهد الصباح، الشقيق الأصغر لرئيس اللجنة الأولمبية المنحلة واتحاد الكرة السابق الشيخ طلال الفهد.

