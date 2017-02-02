أحمد الفهد بين المرشحين الآسيويين لمجلس الفيفا

وتقام الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والمقررة في البحرين في الثامن من أيار/مايو المقبل. وتخصص لآسيا أربعة مقاعد بينها مقعد للنساء.

وأورد الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني أنه "تسلم (...) طلبات الترشيح من ثمانية مرشحين سيتنافسون على أربعة مقاعد متاحة للاتحاد الآسيوي في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث سيكون من ضمن هذه المقاعد مقعد واحد على الأقل لامرأة".

وضمت قائمة أسماء المرشحين الأربعة لثلاثة مقاعد في مجلس الفيفا (التسمية الجديدة للجنة التنفيذية)، وهم إضافة إلى الفهد، الصيني زهانغ جيان، والكوري الجنوبي مونغ غيو-تشونغ والفيليبيني ماريانو إرانيتا.

أما المقعد الرابع (للنساء)، فترشحت إليه كل من الفلسطينية سوزان الشلبي والأسترالية مويا دود والبنغلاديشية محفوظة أكثر والكورية الشمالية هان أون-غيونغ.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه بموجب "النظام الأساسي وتعليمات الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قائمة المرشحين ستقدم إلى الأمانة العامة في الاتحاد الدولي كي تقوم لجنة المراجعة بعمل تدقيق الأهلية لكل مرشح".