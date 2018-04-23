أحمد أحمد يدعو أوروبا إلى دعم ملف المغرب 2026

وقال أحمد الذي يرأس الاتحاد القاري منذ آذار/مارس 2017، "نحن نقول لأوروبا، صوتوا لنا، وسنصوت لكم في المرة القادمة. هذا واضح، إنها الديمقراطية".

وأضاف "التوقيت الزمني، المسافة، الجماهير، إنها مسألة ذات أهمية بالنسبة لأوروبا (التصويت لصالح المغرب)"، قبل أن يشير إلى أن الأوروبيين "لا يحتاجون إلى تأشيرة للذهاب إلى المغرب".

وتابع أحمد "لكل هذه الاعتبارات، نتوقع أن أوروبا يجب أن تصوت لصالح المغرب".

وأعلنت اتحادات كروية أوروبية مثل فرنسا دعمها للترشيح المغربي الذي يتنافس مع ترشيح ثلاثي مشترك أميركي-كندي-مكسيكي.

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغرايت أعلن الجمعة أن "فيفا يزور المغرب هذا الأسبوع لملاحظة ما إذا كانت الملاعب جاهزة، وما إذا كان المغرب، على الصعيد الفني، يمكن أن يكون مرشحاً. إذا تم قبول ترشيح المغرب، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيسانده".

وأضاف "المغرب اليوم بلد متطور جداً ولديه برأيي كل المؤهلات لتنظيم كأس العالم".

ويعول المغرب على دعم الاتحاد الإفريقي للعبة لتعزيز ترشحه. بالمقابل، يقول أحمد إن الهيئة الكروية الإفريقية تساند الترشيح المغربي "100%".

وقال أحمد أن الترشيح الإفريقي "يبعث على الأمل بالنسبة للكثير من الشباب الأفريقي. نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الأمل بالنسبة لشباب في حالة انعدام التوازن، وفي تساؤل مستمر بشأن مستقبلهم. بتنظيم كأس العالم في أفريقيا، يمكن لهذا الشباب أن يغذى آماله".

وفي حال حظي المغرب بحق استضافة نسخة 2026، فستكون المرة الثانية التي تقام فيها النهائيات في إفريقيا بعد نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

ويعتزم المغرب الذي تقدم بترشيحه للمرة الخامسة بعد أعوام 1994 و1998 و2006 و2010.

وللمرة الأولى، ستتم عملية اختيار المضيف من قبل كل الدول الأعضاء في الفيفا، وليس اللجنة التنفيذية فقط. وسيشارك في عملية التصويت 207 أعضاء من أصل 211، علماً أن الدول الأربعة المرشحة لن تصوت.