أحمد أحمد.....كيف تسلق الرجل هرم الكاف؟

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هبت رياح التغيير على فيفا، على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على اتحادات أمريكا الجنوبية . فحان الدور على القارة السمراء لينجح أحمد أحمد في الوصول لهرم الأتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أن تحصل على فارق مريح من الأصوات بلغ ١٤ صوتا أمام منافس من العيار الثقيل ، عيسى حياتو من الكاميرون.

فصول الحكاية بدايتها انتخابات فيفا حين تمكن جياني إنفنتينو من نيل الوصول لهرم فيفا خلفا للسويسري جوزيف بلاتر وفي نفس الوقت وقف عيسى حياتو بجانب مرشح البحرين الشيخ سلمان بن إبراهيم.

عيسى حياتو أيضاً دخل في صراع مع المغرب لدرجة أن الأمر وصل للمحكمة الرياضية كاس حيث كسب المغرب الرهان وإستعاد حقوقه كاملة ،ومع ذلك بقي ذاك الصراع مدونا في سجلات التاريخ.

مصر أيضا كانت في دائرة الأحداث وبالضبط في قضية بيع حقوق النقل التلفزي للشركة الفرنسية لاغردير،قرار لم يرق الإتحاد المصري الذي إعتبر الأمور إحتكارا غير مقبول ، في حين كان رد حياتو قويا في هذا الخلاف مع المصريين لدرجة أنه هدد بنقل المقر الرئيسي للكاف من القاهرة نحو عاصمة النخيل مدينة مراكش.

إذن بالنسبة لعيسى حياتو فبقاءه في هرم الكاف كان جد مستبعد ، فحتى السيد إنفانتينو كان يرغب في العمل مع وجوه جديدة لوضع برامجه على الأرض ،وهو مايفسر داك التقارب الكبير في الأفكار بين فوزي لقجع ممثل المغرب في الجهاز التنفيدي للكاف ورئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ،فرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتمتع بمصداقية كبيرة على الصعيد الإفريقي ونجح في ربط علاقات تعاون وشراكات مع العديد من الإتحادات الإفريقية.

أذن للوصول لهرم فيفا إستفاد مرشح مدغشقر أحمد أحمد من دعم قوي من المغرب،مصر،جنوب إفريقيا وزمبابوي ،فوز وضع أحمد أمام مسؤوليات جسام أبرزها تطوير كرة القدم الإفريقية في كل المناحي ،ويبدو أن الرجل قد حدد بكل دقة برنامج عمله في الفترة المقبلة: التغيير والشفافية في الإدارة، وضع حد للممارسات التي عفا عنها الزمن. أما نحن فلا يسعنا سوى القول ، بالتوفيق سيد أحمد أحمد.