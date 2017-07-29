أحد الناجين من كارثة تشابيكوينسي يلعب ودياً مع برشلونة

وقال تشابيكوينسي في بيان: "عودة ألان إلى ملاعب كرة القدم تشكل خطوة مهمة في مسيرة تعافيه وأيضاً في إعادة بناء الفريق"، مشيراً إلى أن المباراة ضد برشلونة "أحد معابد كرة القدم العالمية.. فرصة مثالية لعودته" بعد سبعة أشهر من وقوع الحادية.

وبث تشابيكوينسي الأربعاء الماضي في حسابه على تويتر صوراً للاعب خلال حصة تدريبية.

وروشل (27 عاماً) هو أحد اللاعبين الثلاثة من نادي مدينة تشابيكو الذين نجوا من كارثة الطائرة التي وقعت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقد أدخل إلى المستشفى في حالة حرجة وأجريت له عملية بعد إصابته بكسر فقي العمود الفقري.

وكانت الطائرة تقل لاعبي الفريق البرازيلي إلى مدينة ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو ناسيونال في نهائي مسابقة سوداميريكانا، وتحطمت في الجبال قبل قليل من هبوطها في المطار.

وأثار الحادث الذي تسبب بمصرع معظم لاعبي الفريق البرازيلي و71 من أصل 77 شخصاً كانوا على متن الطائرة، حملة تضامن غير مسبوقة حول العالم، وتوج الفريق باللقب بناء على اقتراح من أتلتيكو ناسيونال وبقرار من الاتحاد الأميركي الجنوبي.

وتأتي المباراة بين برشلونة وتشابيكوينسي تكريماً لضحايا هذا الحادث ولعائلاتهم.

ويحصل الفائز في المباراة على كأس جوان غامبر الفخرية التي تقام سنوياً لتخليد ذكرى مؤسس النادي الكاتالوني.