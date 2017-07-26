أتلتيكو مدريد يتعادل سلبياً مع تولوكا المكسيكي

وأقيمت المباراة الودية في المكسيك في إطار احتفالات نادي تولوكا بمرور 100 عام على إنشائه.

ودفع أتلتيكو مدريد، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني، بكل لاعبيه الأساسيين منذ اللحظة الأولى للمباراة، ويتقدمهم المهاجمان الإسباني فيرناندو توريس والفرنسي أنطوان غريزمان.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الأرجنتيني 11 تغييراً من بينهم نجما منتخب أوروغواي دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز.

واتسمت المباراة بالإيقاع البطيء وخلت تقريباً من الفرص الحقيقية للتهديف.

وسمح تولوكا للاعب الوسط البرازيلي أنطونيو نايلسون، الذي اعتزل في نهاية الموسم الماضي، بالمشاركة لمدة 15 دقيقة في الشوط الثاني من المباراة كنوع من التكريم.

ويلتقي تولوكا يوم الأحد المقبل مع ليون في الأسبوع الثاني بالدوري المكسيكي لكرة القدم، بعد أن تعادل في الجولة الأولى سلبياً بدون أهداف مع شيفاز، حامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر، يعود الفريق الإسباني إلى القارة الأوروبية لاستكمال استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض مباراة ودية أمام نابولي الإيطالي في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.