أبطال إفريقيا....الوداد، كيف الإفلات من عنق الزجاجة؟

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عصبة أبطال إفريقيا هي الأفضل قاريا على الإطلاق ،فبغض النظر عن رمزية اللقب فإن الفوز بلقب المسابقة يفتح أمام المتوج فرصا لم يكن ليحلم بها ،ضف لذلك عائدات مالية ضخمة تنعش ميزانية الفائز مما يسهل الإستثمار في البنيات التحتية وإبرام تعاقدات مع نجوم كبار.

بالنسبة للمغرب فٱخر فريق نال لقب عصبة أبطال إفريقيا هو الرجاء البيضاوي ،أما الوداد فتحصل اللقب في نسخته القديمة تحت قيادة الداهية الأوكراني يوري وبجيل دهبي ضم لاعبين كبار من طينة رشيد الداودي ، حسن ناظر ،حسن بنعبيشة ،نور الدين النيبث ونجوم ٱخرون.

والحقيقة أن نسخة الويلزي توشاك كانت الأقرب لنيل اللقب لولا تلك الهزيمة الغير متوقعة أمام الزمالك المصري برباعية ،ليعود أبناء كازابلانكا بخماسية في لقاء العودة بالرباط ،لكن هدف الزمالك أفسد على الوداد الفرحة فكان ذاك الخروج بطعم العلقم.

لمداواة الجراح إستنجد الوداد بالفرنسي دوسابر الذي نجح في إعطاء الفريق هوية مميزة ،لكن وفي خطوة تحمل العديد من علامات الإستفهام تم التخلي عن دوسابر والتعاقد مع المغربي الحسين عموتة المدرب السابق لنادي الفتح الرباطي والذي سبق له أن أحرز رفقة نادي عاصمة المملكة لقب كأس الإتحاد الإفريقي ،ليقرر بعدها مجاورة عملاق كرة القدم القطرية نادي السد حيث بصم على إنجازات رائعة هناك بقطر.

إذن وعلى أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط دارت رحى المواجهة بين الوداد ومونانا الغابوني حيث كان رفاق دجيبور مطالبين بحسم الأمور بأكثر من هذف تحسبا للقاء العودة بالغابون ،لقاء غير محمود العواقب كرويا لأن ظروفا عدة بإفريقيا تتدخل لتحديد النتيجة :المناخ،أرضية الملعب،التحكيم،سوء ظروف الإقامة.

بالعودة للمواجهة ، أضاع الوداد سيلا من الأهداف سواء في الشوط الأول أو الثاني فإعتمد عموتة على محمد أوناجم الذي شكل خطرا داهما على دفاع مونانا من الجهة اليمنى لكن تمريراته لم تجد من يودعها الشباك.

سوء الحظ لازم الفريق الأحمر طيلة أطوار المباراة ،فأوناجم كاد أن يسجل من تسديدة لولا تدخل الحارس ،رأسية وليد الكرتي التي صدها القائم وكلها محاولات كانت خلال الشوط الأول.

خلال الشوط الثاني تعليمات عموتة كانت واضحة ،الضغط ثم الضغط لتسجيل هدف السبق لتستمر الأمواج الحمراء في الإرتطام بجدارات مونانا وبالضبط حارس المرمى الذي إستأسد أمام كل محاولات الوداد لكن د٨٢ حملت الفرج من قدم دجيبور الذي سجل الهدف الأول بعد عمل جماعي جد متقن ،علما أن المدافع المتألق فال كاد أن يسجل لكن رأسيته علت العارضة ،أما رأسية دجيبور فعانقت العارضة لا الشباك ،في حين أخرج حارس مونانا كرة فابريس بصعوبة كبيرة للغاية ،أوندما الذي وجد نفسه رأسا لرأس أمام الحارس لكن رأسيته إنتهت بين أحضان حارس مانانا ،ياله من حظ عاثر ! يالها من بداية صعبة!

في لقاء العودة بليبروفيل كل السيناريوهات ستطل برؤوسها ،حتى الأسوأ منها سيكون موجودا . فماهي حلول الحسين عموتة المقترحة للخروج من ورطة هدف الرباط الوحيد؟

من دون أدنى شك قد تترك البطة الحمراء قليلا من الريش في ليبروفيل ،لكن ليس كل الريش فلاعبو القلعة الحمراء على عهد توشاك إكتسبوا كثيرا من النضج والنجاعة ولهم القدرة على قلب الطاولة على مونانا في عقر الدار،أمر ليس بغريب عنهم فقد فعلوها أمام عظيم إسمه ت ب مازمبي الموسم الفائت. لا تدهبوا بعيدا ،في بحر هذا الأسبوع تقلع طائرة الوداد نحو ليبروفيل، الفائز يدخل دوري المجموعات ،أما الخاسر فسيركز على الدوري المحلي لمداواة الجراح.