أبزر تعاقدات الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي

وفيما يلي بعض من أهم الانتقالات:

بيرنلي يتعاقد مع ويستوود

تعاقد نادي بيرنلي الإنكليزي مع لاعب خط الوسط آشلي ويستوود من نادي أستون فيلا.

ووافق ويستوود (26 عاماً) على الانتقال لنادي بيرنلي لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافي، وفقا لما ذكره نادي

بيرنلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وخاض ويستوود 162 مباراة مع أستون فيلا،من بينها 124 في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن يهبط في الموسم الماضي.

- الهولندي أنور الغازي (ليل الفرنسي):

انتقل المهاجم الدولي الهولندي المغربي الأصل أنور الغازي من أياكس أمستردام إلى ليل الفرنسي بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف. وسجل المهاجم البالغ 21 عاماً 23 هدفاً في 101 مباراة خاضها مع أياكس، وهو لعب مباراتين دوليتين مع المنتخب الهولندي.



- الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (ميلان الإيطالي):

حصل ميلان الإيطالي على خدمات الجناح الأرجنتيني لوكس أوكامبوس على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم من مواطنه جنوى. ووصل اللاعب البالغ 22 عاما إلى جنوى في حزيران/يونيو، قادماً من مرسيليا الفرنسي. ويسعى ميلان من خلال التعاقد مع اوكامبوس الذي سجل ثلاثة أهداف في 17 مباراة مع جنوى، إلى سد الفراغ الذي خلفه الفرنسي مباي نيانغ بانتقاله إلى واتفورد الإنكليزي.



- النيجيري تايي تايوو (لوزان السويسري):

قد يسجل الدولي النيجيري السابق تايي تايوو بدايته مع فريقه الجديد لوزان السويسري اعتباراً من الأحد المقبل بعدما وقع مع الأخير عقداً لستة أشهر، إثر رحيله من هلسينكي الفنلندي. وخاض الظهير الأيسر، المتوج مع مرسيليا بلقب الدوري الفرنسي عام 2010، 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك معه في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.



- الأسترالي ترنت ساينزبوري (إنتر ميلان الإيطالي):

انضم قلب الدفاع الأسترالي ترنت ساينزبوري إلى انتر ميلان الإيطالي قادماً من جيانغسو سونينغ الصيني، العائد لشركة سونينغ للإلكترونيات مالكة إنتر أيضاً. وسيدافع ساينزبوري (25 عاماً) عن ألوان إنتر على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم. ولعب المدافع الأسترالي في الدوري الصيني منذ كانون الثاني/يناير الماضي بعد انتقاله اليه من تسفوله الهولندي حيث لعب لمدة عامين. خاض 21 مباراة مع المنتخب الأسترالي وكان ضمن التشكيلة التي توجت بكأس آسيا 2015.



- الإيفواري لاسينا تراوري (سبورتينغ خيخون الاسباني):

عزز سبورتينغ خيخون الذي يعاني الأمرين في الدوري الإسباني، صفوفه بالمهاجم الإيفواري الدولي لاسينا تراوري على سبيل الاعارة من موناكو الفرنسي، أملاً في أن يساعده على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية. وسيكون خيخون الفريق الثامن لتراوري (26 عاماً)، وإسبانيا الدولة السادسة التي يحل فيها اللاعب.



- المالي آداما تراوري (ريو آفي البرتغالي):

التحق لاعب الوسط المالي آداما تراوري بريو آفي البرتغالي، رغم تواضع مستوى الاخير، وذلك بحثاً عن فرصة اللعب أساسياً بعدما فشل في فرض نفسه مع موناكو الفرنسي. وسيدافع تراوري (28 عاماً) عن ألوان ريو آفي على سبيل الاعارة من نادي الإمارة الذي سجل له هدفين في 7 مباريات خاضها معه في الدوري الفرنسي هذا الموسم. وعاد أفضل لاعب في كأس العالم 2015 لدون 20 عاماً للتو من الغابون حيث كان يشارك مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية.



- البرازيلي لوكاس سيلفا (كروزيرو):

عاد لاعب الوسط البرازيلي لوكاس سيلفا إلى فريقه السابق كروزيرو بعقد إعارة لمدة 18 شهراً، وذلك بعد عامين على تركه بلاده من أجل الدفاع عن ألوان العملاق الإسباني ريال مدريد. انضم سيلفا إلى ريال مدريد مقابل 13 مليون يورو عام 2015 إلا أنه اكتفى بالمشاركة في 9 مباريات مع بطل دوري أبطال أوروبا الذي إعاره الموسم الماضي لمرسيليا الفرنسي. ولم يشارك سيلفا (23 عاماً) في أي مباراة مع ريال هذا الموسم وحتى أن الأخير لم يعطه رقماً في الفريق.

- المغربي عمر القدوري (إمبولي):

انتقل المهاجم الدولي المغربي عمر القدوري من نابولي ثالث الدوري الإيطالي الى امبولي السابع عشر بحسب ماعلنه الفريقان. وبحسب امبولي، فان عقد القدوري (26 عاما و26 مباراة دولية) سينتهي في حزيران/يونيو 2021. ولد القدوري في بلجيكا وامضى مسيرته الكروية الاحترافية في إيطاليا حيث لعب مع بريشيا وتورينو ونابولي حيث حظي بوقت قليل من اللعب مع الأخير منذ انضمامه إلى صفوفه الموسم الماضي.



- الإيطالي آندريا رانوكيا (هال سيتي):

أعلن هال سيتي الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز تعاقده مع المدافع الدولي الإيطالي آندريا رانوكيا على سبيل الاعارة من إنتر ميلان الإيطالي. ويدافع رانوكيا عن ألوان إنتر ميلان منذ عام 2011 وتوج معه بكأس إيطاليا في العام ذاته، بيد أنه أعاره الصيف الماضي إلى سمبدوريا ومنه إلى هال سيتي اليوم حيث يملك إمكانية خوض مباراته الاولى معه غدا ضد مانشستر يونايتد.



- الفرنسي رومان اليساندريني (لوس أنجليس غالاكسي):

انتقل لاعب الوسط المهاجم الفرنسي رومان اليساندريني (27 عاماً) من فريقه مرسيليا الى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي. ولد اليساندريني في مرسيليا وانضم الى مدرسة النادي الجنوبي في سن السادسة عشرة قبل الانتقال إلى اللعب في صفوف غونيون (هواة) وعام عام 2014.