أبردين إلى نهائي كأس اسكتلندا

وسجل لأبردين الذي تأهل لنهائي المسابقة للمرّة الأولى منذ العام 2000 الأيرلندي آدم روني في الثانية الـ 13 وراين كريستي من ضربة حرة (24) ودارين ماكغريغور خطأ في مرمى فريقه (86)، ولهيربنيان، اللاعب الإنكليزي غرانت هولت برأسه (36) وديلان ماكغوش (60).

ويلتقي أبردين في المباراة النهائية في 27 أيار/مايو المقبل الفائز من ثانية نصف النهائي التي تقام الأحد بين سلتيك ورينجرز.