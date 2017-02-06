سوبر بول 2017: فالكونز يتسيد الربع الثاني

تمكن فريق أتلانتا فالكونز من حل الشيفرة الدفاعية لنيو إنغلاند باتريوتس وسجل ثلاثية " Touchdown" وأعقبها بثلاث ركلات ناجحة لينهي الربع الثاني من لقاء النسخة الحادية والخمسين من مواجهة السوبر بول الكبرى بالتقدم 21-3

مع انطلاق الربع الثاني من اللقاء تمكن لاعب فالكونز ديفونتا فريمان من اكتساح دفاعات باتريوتس وتسجيل أول " Touchdown" في اللقاء فأحرز أول ست نقاط، ثم أعقبها ديفونتا بركلة ناجحة أثمرت عن النقطة السابعة.

واصل الصقور تألقهم الواضح واستغل الفريق الهفوات الدفاعية لباتريوتس ومن عدو صريح قوي لأوستن هوبر "22 عاماً" تمكن من عمل ال" Touchdown" الثانية وأعقبها بنقطة إضافية لتصبح النتيجة (14-0) لأتلانتا فالكونز.

وهي المرة الأولى في مسيرة توم بريدي في المباريات النهائية "البلاي أوفس" التي يرتكب خلالها خطأ يسجل من خلاله دفاع الفريق المنافس " Touchdown"

ووقف المخضرم مات راين وراء تألق الصقور في الشوط الأول بفضل عدوه المستمر في المساحات الخالية وإرهاقه لمدافعي وإهداءه لأكثر من تمريرة ذكية لزملائه.

من جانبه حاول بينيت مارتيلوس لاعب باتريوتس أن يستعيد زمام الأمور بعد أن احتسب الحكم خطأ لفريقه إلا أن القوة الدفاعية لفالكونز أجهضت تماماً أي فرص للعودة للقاء بل على العكس من إحدى الكرات الهجومية لباتريوتس قطع روبيرت ألفورد الكرة وعدى لأكثر من 80 ياردة ثم سجل " Touchdown" وأعقبه بنقطة إضافية ليتقدم الصقور 21 – 0 وسط ذهول كل من في استاد "إن آر جي" الذي يستضيف اللقاء للمرة الثانية في تاريخه وكانت الأولى عام 2004.

ومع نهاية الربع الثاني كثف نيو إنغلاند من محاولاته وحصل على العديد من الأخطاء نتيجة لإفشال هجماته المتتالية نجح أخيراً من إحداها غوستكاوسكي في تسجيل الـ"فيلد غول" بثلاث نقاط.