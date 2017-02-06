سوبر بول 2017: القدرات الدفاعية تهيمن على الربع الأول

انتهى الربع الأول من النسخة الحادية والخمسين من مواجهة السوبر بول الكبرى بين نيو إنغلاند باتريوتس وأتلانتا فالكونز على لقب الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية "NFL" بتعادل سلبي مفاجئ بدون تسجيل أي نقاط.

بدأ الربع الأول بهجوم من نيو إنغلاند باتريوتس وسط ظهور واضح لتوم برادي ثاني أكبر لاعب يظهر في مباراة الـ"سوبر بول" بعمر 39 عاماً، وحصل مات راين لاعب الـ"فالكونز" على أول عقوبة في اللقاء فيما تألق ديون جونز وأوقف أول هجمة لباتريوتس.

وتميز الربع الأول من المباراة بالتمكن الواضح في الدفاع وهو ما جعل افتتاح تسجيل النقاط يتأخر تماماً من الفريقين، وإن فرض نيو إنغلاند سيطرته على اللقاء في بدايته بفضل تكتيك لاعبيه الدفاعي الواضح وبرز من الفريق الأبيض كريس هوغان بأدائه الدفاعي القوي.

من الجانب الآخر تألق ديفونتا فريمان من فالكونز بفضل تسلله القوي ل37 ياردة.

مع نهاية الربع الأول من اللقاء استمر التعادل السلبي وإن بدا فالكونز أكثر قوة واقتراباً من افتتاح التسجيل بفضل هجوم مات رايان وكيفين كولمان، وعلى الرغم من ذلك إلا أن دفاع باتريوتس كانت له الكلمة العليا ما أدى إلى استمرار التعادل بدون تسجيل أي نقاط.