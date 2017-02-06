سوبر بول 2017: الصقور يتفوقون في الربع الثالث

فور بداية الربع الثالث انطلق لاعبو الباتريوتس في محاولات اكتساب ياردات للاقتراب من وضعية تسمح بتسجيل " Touchdown" أو "Field goal" بثلاث نقاط إلا أن الدفاع الحديدي للصقور جعل كفة فريقهم تظل راجحة.

لم يفقد الفريق الأحمر القدرات الهجومية وبفضل حنكة مات رايان الذي أهدى تمريرة ولا أروع للقاطرة البشرية كولمان فاستلمها الأخير وركض بكل قوة مخترقاً الجانب الأيمن من الملعب حتى تخطى خط النهاية محرزاً " Touchdown" جديد وأعقبه بنقطة إضافية فوصلت النتيجة إلى (28-3).

استمرت محاولات نيو إنغلاند لتقليص الفارق وفي نهاية الربع الثالث أهدي توم برادي أكبر لاعبي الفريقين تمريرة إلى جيمس وايت الذي انطلق بصعوبة وسجل بالـ " Touchdown" الأول للباتريوتس في اللقاء مقلصاً الفارق إلى 19 نقطة لتصبح النتيجة (28-9) قبل نهاية هذا الربع بثلاث دقائق.