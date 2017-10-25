الاحتجاجات متواصلة في الألعاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية

الاحتجاجات ُ التي أصبحت تعصف بأكثر ِ الألعابِ شعبية ً في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال متواصلة ًعلى الرغم من النداءات المتعددة لوضع حد ٍ لعدم اتساعِها لتشملَ ألعابا أخرى تبقى مهددة ً بتضامن لاعبيها مع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية NFL

