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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم الأميركية

الاحتجاجات متواصلة في الألعاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية

2:29 دقيقة

مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة رياضات تضامنا مع لاعبي الدوري الأمريكي NFL

الاحتجاجات ُ التي أصبحت تعصف بأكثر ِ الألعابِ شعبية ً في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال متواصلة ًعلى الرغم من النداءات المتعددة لوضع حد ٍ لعدم اتساعِها لتشملَ ألعابا أخرى تبقى مهددة ً بتضامن لاعبيها مع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية NFL 
 

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