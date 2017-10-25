الاحتجاجات ُ التي أصبحت تعصف بأكثر ِ الألعابِ شعبية ً في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال متواصلة ًعلى الرغم من النداءات المتعددة لوضع حد ٍ لعدم اتساعِها لتشملَ ألعابا أخرى تبقى مهددة ً بتضامن لاعبيها مع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية NFL
الاحتجاجات متواصلة في الألعاب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية
مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة رياضات تضامنا مع لاعبي الدوري الأمريكي NFL
الاحتجاجات ُ التي أصبحت تعصف بأكثر ِ الألعابِ شعبية ً في الولايات المتحدة الأمريكية لاتزال متواصلة ًعلى الرغم من النداءات المتعددة لوضع حد ٍ لعدم اتساعِها لتشملَ ألعابا أخرى تبقى مهددة ً بتضامن لاعبيها مع لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية NFL
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