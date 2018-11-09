فبعد 8 انتصارات متتالية لفريق المدرب ستيف كير رفعته إلى صدارة المنطقة الغربية، مني ووريرز بخسارته الثانية هذا الموسم مقابل 10 انتصارات.

وإلى تألق نجمه الخارق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 24 نقطة و9 متابعات، برز مع ميلووكي الموزعان إريك بليدسو (26 نقطة) ومالكوم بروغدون (20 نقطة)، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات مقابل خسارتين في المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية.

ولدى الخاسر الذي غاب عنه دريموند غرين، كان كلاي تومسون أفضل مسجل مع 24 نقطة، فيما سجل الموزع ستيفن كوري 10 نقاط في 26 دقيقة قبل أن يتعرض لإصابة عضلية بفخذه الأيسر ويغادر الملعب في الربع الثالث.

وكان الربع الثالث كارثياً لغولدن ستايت إذ سجل الضيوف 41 نقطة. وبعد تأخر فريقه 105-79 مطلع الربع الأخير، سحب المدرب كير تشكيلته الأساسية.



فوز سابع توالياً لثاندر



وسجل بول جورج 20 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز سابع توالياً على حساب ضيفه هيوستن روكتس 98-80.

وغاب نجم أوكلاهوما وموزعه راسل وستبروك للمباراة الثانية توالياً بعد تعرضه لالتواء بكاحله الأيسر، لكن مع تقديمه النصح وتزويد زملائه بالمعنويات من خط الملعب، نجح أوكلاهوما بالوصول إلى بر الأمان.

ومهد جورج الطريق مع نقاطه ومتابعاته الـ11، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة و6 سرقات.

وأضاف اليوزيلندي ستيفن آدامس 19 نقطة و10 متابعات للفائز، وكل من تيرنس فيرغوسون والألماني دنيس شرودر 14 نقطة.

ولدى روكتس الذي مني بخسارة أولى بعد 3 انتصارات ليتراجع إلى المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية، سجل النجم جايمس هاردن 19 نقطة (7 محاولات من 19)، وأضاف السويسري كلينت كابيلا 17 نقطة.

ونقاط هيوستن الـ80 هي الرصيد الأدنى في عهد مدربه مايك دانتوني.

أما المخضرم كارميلو أنتوني الذي لعب مع ثاندر الموسم الماضي قبل انتقاله إلى روكتس، فسجل نقطتين فقط من 11 محاولة.

وبعد أن تصدر ترتيب الدور المنتظم الموسم الماضي مع 65 فوزاً، يبلغ الرصيد المتواضع لروكتس راهناً 4 انتصارات و6 خسارات.

وقلب بوسطن سلتيكس تأخره بفارق 22 نقطة إلى فوز في الوقت الإضافي على مضيفه فينيكس صنز 116-109.

ونجح نجم بوسطن كايري ايرفينغ في تسجيل 18 من نقاطه الـ39 (أفضل رقم له هذا الموسم) في الربع الأخير والوقت الإضافي، فيما سجل ماركوس موريس 17 نقطة في سلة فريقه السابق، بينها ثلاثية عادلت الأرقام 100-100 قبل 1,1 ثانية على نهاية الوقت الأصلي وبعد تمريرة من إيرفينغ.

وكان ديفن بوكر الأفضل لدى صنز مع 38 نقطة وأضاف تي جاي وارن 29، لكنها لم تكن كافية لتحقيق صنز، متذيل المنطقة الغربية، فوزه الثالث في 11 مباراة.

وحقق بورتلاند ترايل بلايزيرز فوزه الثالث توالياً والتاسع هذا الموسم مقابل 3 خسارات على حساب ضيفه لوس أنجليس كليبرز 116-105. وبرز لدى الفائز الثنائي داميان ليلارد (25 نقطة) وسي جاي ماكولوم (23 نقطة)، فيما سجل للخاسر الذي غاب عنه إيفري برادلي للمباراة الثانية توالياً بسبب الإصابة، كل من الإيطالي دانيلو غاليناري ولو وليامس 20 نقطة.