إلى ذلك، قدم لاعب لوس أنجلس ليكرز لونزو بول أداء يثبت أحقيته بأن يكون الخيار الثاني في "درافت" الموسم، بتسجيله 28 نقطة في مباراته الثانية والمساهمة بفوز فريقه على فينيكس صنز 132-130.

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وبعد خسارته في مباراته الأولى لموسم 2017-2018 أمام ضيفه هيوستن روكتس الثلاثاء (121-122)، استعاد غولدن ستايت إيقاعه الذي أتاح له الفوز بلقب الدوري مرتين في المواسم الثلاثة الماضية.

وساهم أنطوني ديفيس (32 نقطة) وديماركوس كوسينز (28 نقطة) في قيادة ووريرز إلى الفوز في مباراة غلب عليها الطابع البدني، وساهم فيها زملاؤهما ستفن كوري (23 نقطة) وكلاي طومسون (23 نقطة) وكيفن دورانت (22 نقطة).

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وحقق كليفلاند كافالييرز، بطل 2016 ومنافس غولدن ستايت في الدور النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، فوزاً على ميلووكي باكس بنتيجة 116-97، لاسيما بفضل أداء نجمه الأبرز ليبرون جيمس الذي سجل 24 نقطة وقدم أداء قويا في الربع الأخير.

إلا أن هذا الربع شهد خروج لاعب كليفلاند ديريك روز للإصابة.

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وبعد الانتقادات التي وجهت إليه إثر تسجيله ثلاث نقاط فقط في مباراته الأولى، قدم بول (19 عامًا) أداء جيدافي مواجهة صنز، محققًا 29 نقطة و11 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

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وكان بول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل دبل" (10 أو أكثر في ثلاث من الفئات الاحصائية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة للكرة أو صد لها)، ما كان سيمكنه من الاطاحة بليبرون جيمس كأصغر لاعب يحقق هذا الانجاز في تاريخ الدوري.

وحقق بوسطن سلتيكس الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم في مباراته الثالثة، وذلك بتغلبه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-92.

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