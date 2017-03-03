شيكاغو يلحق الهزيمة بغولدن ستايت

والخسارة هي الثانية تواليًا لغولدن ستايت الذي يحاول التكيف مع الوضع المستجد الناجم عن إصابة نجمه كيفن دورانت وابتعاده عن الملاعب لفترة غير محددة.

كما أن عدد النقاط التي سجلها في المباراة هو الأدنى منذ نحو عامين أيضًا وتحديداً منذ نيسان/أبريل 2015.

وكان ورريرز، صاحب أفضل سجل هذا الموسم ومتصدر المنطقة الغربية والبطولة عموماً (50 فوزاً مقابل 11 خسارة)، سقط الثلاثاء أمام واشنطن ويزاردز 108-112 في المباراة التي خرج منها دورانت بعد مرور دقيقتين فقط مصاباً في ركبته اليسرى.

وكان رجال المدرب والنجم السابق ستيف كير يجدون في كل مرة بعد الخسارة الوسائل التي تجنبهم ما حصل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ولا يمكن رد سبب الخسارة الثانية على التوالي فقط إلى غياب دورانت الذي التحق بصفوف ووريرز الصيف الماضي.

وخير دليل على ذلك أن ستيفن كوري أفضل مسجل في المباراة (23 نقطة) وزميله كلاي طومسون (13 نقطة) لم يكونا موفقين في الرميات الثلاثية حيث نجحا في ثلاث فقط من أصل 22 محاولة، وهو ما لم يحدث سابقاً.

وعلق كوري، أفضل لاعب في الموسمين الأخيرين، على النتيجة بالقول: "أهدرنا تسديدات كنا بالعادة ننجح في التسجيل منها، لكن هذا ليس سبباً لنخسر المباراة".

وأضاف: "هناك دائماً مباريات لم ننجح خلالها بالتسجيل، وفي هذه الحالة يجب أن نكون أكثر فعالية لدى استحواذنا للكرة. باختصار، لقد افتقدنا للهوية والتركيز".

وكان درايموند غرين ثالث أفضل مسجل في صفوف الخاسر (12 نقطة مع 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة).

وعلى الطرف الآخر، سجل جيمي باتلر 22 نقطة لشيكاغو، واضاف بوبي بورتيس 17 نقطة مع 13 متابعة.

وفي بقية المواجهات، فاز فينيكس صنز على تشارلوت هورنتس 120-103 وبورتلاند ترايل بلايزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 114-109.