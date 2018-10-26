وفي مباريات أخرى أجريت الخميس، حقق ديترويت بيستونز بقيادة مدربه الجديد دواين كايسي أفضل بداية له منذ موسم 2008-2009، بفوز رابع تواليا وبنتيجة 110-103، على ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف الموسمين الماضيين، والذي عاش خسارته الخامسة توالياً في موسم يخوضه بغيابه نجمه السابق جيمس المنتقل إلى لوس أنجليس.

وبعد تفوقه الأربعاء على مضيفه فينيكس صنز 131-113 في مباراة سجل خلالها جيمس 19 نقطة، رفع "الملك" من أدائه وقاد ليكرز للفوز على ضيفه دنفر ناغتس بنتيجة 121-114، مع 28 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، محققاً أول "تريبل دبل" (10 على الأقل في ثلاث فئات إحصائية) له مع ليكرز، والـ74 في مسيرته.

وأضاف كايل كوزما 22 نقطة، وجافالي ماكغي 21 نقطة وسبع متابعات.

أما في صفوف دنفر متصدر ترتيب المنطقة الغربية والذي لقي خسارته الأولى في خمس مباريات، فكان الأفضل الصربي نيكولا يوكيتش مع 24 نقطة و11 متابعة، وجمال موراي مع 22 نقطة وعشر متابعات.

مختلف في الشكل والمضمون



وحقق ديترويت بيستونز ثالث المنطقة الشرقية فوزه الرابع توالياً على ضيفه كليفلاند كافالييرز وصيف الموسمين الماضيين، 110-103.

وتألق الثنائي بلايك غريفين وأندريه دروموند في صفوف ديترويت بتسجيل كل منهما 26 نقطة، إلى عشر متابعات للأول و22 للثاني، وذلك على حساب كليفلاند بطل 2016 والذي بلغ الدور النهائي في المواسم الأربعة الأخيرة. فيما كان أفضل مسجل لكيلفلاند كايل كورفر 21 نقطة، وأضاف جوردان كلاركسون 18 نقطة، علماً أن فريقهما افتقد كيفن لوف المصاب.

وبدا ديترويت الذي يقوده هذا الموسم دواين كايسي الذي اختير أفضل مدرب الموسم الماضي أثناء توليه الإشراف على تورونتو رابتورز، مختلفاً في الشكل والمضمون. وكان كايسي انتقل إلى ديترويت في أيار/مايو الماضي بعد سبعة مواسم أمضاها في تورونتو وقاده فيها إلى خمس مشاركات في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".

وعلى رغم تقدمه في مباراته مع ضيفه بوسطن سلتيكس إلى ما قبل دقيقتين من نهايتها، لقي أوكلاهوما سيتي ثاندرز خسارته الثانية على أرضه والرابعة توالياً هذا الموسم 95-101.

وكان أفضل مسجل لبوسطن جايسون تاتوم 24 نقطة إلى ست متابعات، وماركوس موريس 21 نقطة إلى عشر متابعات، وآل هورفورد 19 نقطة إلى تسع متابعات، وكايري إيرفينغ 15 نقطة. بينما سجل لأوكلاهوما بول جورج 22 نقطة إلى ثماني متابعات، وراسل وستبروك 13 نقطة إلى 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وحقق بورتلاند ترايل بلايزرز فوزه الثالث في أربع مباريات على مضيفه أورلاندو ماجيك الذي لقي خسارته الثالثة في خمس مباريات 128-114.

وكان أفضل مسجل لبورتلاند داميان ليلارد 41 نقطة مع سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف سي جي ماكولوم 22 نقطة، فيما كان المونتينيغري نيكولا فوسيفيتش الأفضل لأورلاندو مع 24 نقطة و11 متابعة.

هاردن يغيب مباراتين



إلى ذلك، أعلن المدير العام لفريق هيوستن روكتس داريل موراي أن نجم الفريق وأفضل لاعب في الدوري في الموسم الماضي جيمس هاردن، سيغيب لمباراتين بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وكان هاردن قد سجل 29 نقطة ضد يوتا جاز الأربعاء (89-100)، وخرج قبل نحو خمسة دقائق على نهاية المباراة.

وأوضح مواري في بيان أن الفحوص أظهرت إصابة هاردن بشد في العضلة الخلفية للفخذ "وسيغيب عن المباراتين المقبلتين لروكتس، وسيخضع لإعادة تقييم" بعد ذلك.

وكان اللاعب نفسه قد طمأن بعد مباراة يوتا، إلى أن إصابته ليست بحدة إصابة مماثلة تعرض لها الموسم الماضي، وأبعدته لسبع مباريات، قائلاً "ليست خطرة (...) لا تشبه ما تعرضت له العام الماضي".

وبلغ روكتس نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام غولدن ستايت ووريرز المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة. إلا أن هيوستن يحقق بداية سلبية لهذا الموسم، إذ خسر ثلاث مرات في مبارياته الأربع الأولى.

